أحدث ظهور لعمرو دياب.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شوق الفنان عمرو دياب جمهوره بمفاجأة جديدة تخص خط الأزياء الجديد الخاص به، الذي يحمل رقمه المفضل "34"، وذلك عبر صفحته في موقع فيس بوك.

عمرو نشر عبر صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، صورة حديثة له، وكتب: "قريبا 34".

الهضبة سبق وطرح عطرا ورسم تاتو أعلى الرقبة من الخلف، بالرقم نفسه، وهو عام ميلاد والديه 1934.

وأحيا الفنان عمرو دياب في الموسم الحالي مجموعة حفلات في الساحل الشمالي، منها افتتاح مرسى اليخوت، والحفل الذي أقيم في العلمين الجديدة، إلى جانب بعض الحفلات الخاصة.

وطرح الهضبة أكثر من أغنية، منها: "الدنيا بترقص"، و"أحلى ونص"، و"اتقل"