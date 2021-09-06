محمد رمضان يحتفل بتخطي قناته على "يوتيوب" حاجز الـ4 مليار مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي قناته على موقع "يوتيوب" حاجز الـ4 مليار و300 مليون مشاهدة.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت الـ4 مليار و300 مليون مشاهدة ".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، هبة مجدي،ومن إخراج محمد سلامة.