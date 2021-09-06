نجاة الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت حرقا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 6 ثواني

نجت الفنانة المصرية ميرفت أمين من الموت، في حريق شب بشركة “دعاية وإعلان” في البناية حيث مكان سكنها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الحريق أسفر عن مصرع أحد العاملين نتيجة تعرضه للاختناق، وأيضا تبين أنَّ العقار تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، وأنها كانت موجودة في أثناء اندلع النيران، وصعدت أعلى سطح العقار حتى تمكّنت القوات من إخماد النيران.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مباحث الجيزة، أنَّ الفنانة ميرفت أمين نجت من الحريق، وأنَّها تركت شقتها عندما اندلعت النيران وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها، حتى تمكّنت القوات من إخماد السنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادث -الحريق- وتبين من خلال الفحص أن العامل توفي نتيجة تعرضه للاختناق ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وتمكّنت القوات الأمنية، من إخماد السنة اللهب قبل أن تمتد إلى باقي الشقق السكنية.