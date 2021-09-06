بعد صداقة لأكثر من عشر سنوات.. ماذا فعلت أفعى الكوبرا بمدربها؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

لقي مدرب أفاعي حتفه إثر تعرضه للدغة أفعى الكوبرا السامة خلال عرض كان يقدمه بمنطقة العسير في المملكة العربية السعودية.

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، توجه الشاب السوداني، منصور علي، إلى غرفته الخاصة مع أصدقائه، بعد انتهاء عروضه أمام الجمهور، ليبدأ في مداعبة الكوبرا مُستعرضاً حبه لها أمام متابعيه وأصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال العرض القصير، لدغته الكوبرا لدغةً قاتلةً ما دفعه إلى طلب المساعدة من أصدقائه، بعد أن تفشى السّمّ في جسده ليُنقل إلى مستشفى عسير المركزي ويفارق الحياة.

ويُذكر أن الكوبرا أنهت حياة منصور علي، لاسيما صداقة بينهما دامت طوال 11 عاماً، حققا من خلالها العديد من العروض في حديقة بمنطقة العسير في السعودية.