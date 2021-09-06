فيديو.. روبي ودينا الشربيني تشعلان مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدويتو يجمع بين روبي ودينا الشربيني في الساحل الشمالي.

وفاجأت روبي في حفلها بالساحل الشمالي أمس الجميع بصعود الممثلة دينا الشربيني لتغني معها أغنيتها الجديدة “قلبي بلاستيك”.

وتروج روبي حاليا لعدد من أغانيها بحفلاتها المختلفة في الساحل الشمالي، وأحدثت أغانيها مؤخرا ضجة كبيرة على مواقع التواصل، خاصة بعدما حققت أغنيتها “حتة تانية” أكثر من 116 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وأثارت الفنانة المصرية روبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين خلال حفلها الأخير الذي أحيته في الساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة روبي في الحفل وهي ترتدي فستانا أبيض، ولملمت شعرها من الأمام لتتركه ينسدل من الخلف على كتفيها، بينما كانت المفاجأة بانتشار فيديوهات تُظهر روبي وهي تقف وتغني وترقص حافية القدمين بعد أن تخلصت من حذائها ذي الكعب العالي، لتتحرك بأريحية على المسرح.