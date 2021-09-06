الكشف عن الراتب الخيالي لنايمار مع باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يتقاضى النجم البرازيلي نيمار جونيور راتبا خياليا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسب ما كشفت صحيفة “ال موندو” الإسبانية.

ووفقا للصحيفة فإن نيمار كلف باريس سان جيرمان حتى الآن أكثر من 489 مليون يورو منذ انضمامه، حيث أنه يتقاضى أجرًا سنويا إجماليا يبلغ 43.4 مليون يورو سيرتفع إلى 50.6 مليون يورو اعتبارًا من العام المقبل.

وكان النجم البرازيلي نيمار مكلفا أكثر مما توقع البعض، فبعد أن دفع النادي الفرنسي رقما قياسيا عالميا قدره 200 مليون جنيه إسترليني للبرازيلي للتعاقد معه في 2019 قادماً من برشلونة، فإن الرواتب التي سيحصل عليها، أكبر بكثير من هذا الرقم.

ورغم المبالغ التي تكبدتها إدارة باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي للتعاقد مع نيمار جونيور، فإن مشواره مع النادي الباريسي، لم يكن بالناجح مقارنة مع ما يحصل عليه من أموال، إذ شهد مشواره مع النادي الباريسي، سلسلة من الإصابات المختلفة وغيرها من القضايا، حيث أن المهاجم لعب 71 مباراة فقط، من 156 مباراة ممكنة في الدوري الفرنسي منذ التوقيع، أي حوالي 45٪ من المباريات، مسجلاً 87 هدف.