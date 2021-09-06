وفاة الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية اليوم الاثنين

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو، أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، الإثنين، في منزله بباريس عن 88 عاماً.



وقال محاميه ميشال جوديست لوكالة "فرانس برس"، موضحاً "كان منهكاً جداً في الآونة الأخيرة، هو أسلم الروح بهدوء".

ومثّل بلموندو الملقب "بيبيل" في ثمانين فيلماً، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم "لو جينيولو" الذي ظهر فيه معلقاً بطوافة فوق مدينة البندقية.