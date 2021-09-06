في بريطانيا.. كلب وصاحبه يحصدان جائزة “الإنجاز المتميز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد كلب في بريطانيا لقب واحد من أفضل منتهكي المخدرات في البلاد، بعدما فاز وصاحبه بجائزة “الإنجاز المتميز” في حفل جوائز الإنجاز والشجاعة للخدمة الوطنية للكلاب.

وبحسب موقع بي بي سي، تم رفض الكلب “بانديت”، البالغ من العمر عامين ونصف، من قبل ثلاثة مالكين سابقين بسبب مستوى نشاطه المفرط ومعاداته الكلاب الأخرى، وذلك قبل وصوله إلى رعاية الضباط في عام 2017.

وجاء صاحبه الجديد، بي سي لي فيرمان، لتدريب بانديت على مهارات البحث والإنقاذ المتخصصة للعثور على أدوية من الفئتين A وB، بالإضافة إلى النقود والأسلحة النارية.

واستطاع بانديت اجتياز جميع دوراته التدريبية خلال الأسبوع الأول له في الخدمة.ولقد فاز بانديت وصاحبه معاً بثلاث جوائز منذ عام 2019، كما شاركا في مؤتمر الناتو حيث بحثا في قصر باكنغهام.