أكبر رسم للعلم اللبناني يدخل رسميًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استلم الرسام اللبناني جيوفاني باسيل شهادة رسمية من موسوعة غينيس وذلك بعد ان قام برسم اكبر علم لبناني بالطبشور، بمساحة ٢٠٠ متر مربع، (بطول ٢٠ متر وعرض ١٠ أمتار) في وسط بيروت مقابل جامع الامين حيث استعمل ٤ الاف طبشورة بألوان العلم اللبناني.

جيوفاني والذي يعتبر اليوم اول رسام لبناني يدخل موسوعة غينيس وبقضية وطنية أتته الفكرة من رحم المعاناة اللبنانية ووجع الناس. فقال: “أحببت أن أقدم بارقة أمل في هذه الظروف بخاصةٍ بعد انفجار بيروت”.

وأضاف جيوفاني: “هي تجربتي الاولى بالطبشور، بعد الacrylic والaquarelle، ولم تكن سهلة لكنها كانت ممتعة”، خاتماً بالقول إنّ اختيار ساحة الشهداء جاء “نظرا لرمزيته وتاريخه، ولأنه قلب العاصمة اللبنانية، ويجب ان يحمل رسم العلم اللبناني في موسوعة غينيس اسم العاصمة بيروت”.

وشكر جيوفاني محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وكل من مؤسسة قوى الامن الداخلي، الجيش اللبناني وكل من دعمه في هذا العمل.