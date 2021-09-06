أمير كرارة يكشف علاقته بسمكري البني آدمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدل واسع انتشر خلال الساعات الماضية بعد القبض على يوسف خيري، صاحب مركز العلاج الطبيعي المعروف باسم “سمكري البني آدمين”، حيث انتشرت فيديوات لعدد كبير من الفنانين الذين ترددوا عليه.

وكان من بينهم أمير كرارة الذي ظهر في مقطع فيديو من داخل حديقة منزله وهو يخضع للعلاج الطبيعي لسمكري البني آدمين.

وقال كرارة إنه لم يشارك في الدعاية له ولم يرشحه لأحد، وأشار إلى أنه زاره مرة واحدة في بيته منذ عامين، ولكنه لم يرتح إليه ولم يدعه يُكمل عمله.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “اللوم ليس علينا، ولكن على مَن تركوه يعمل ثلاث سنوات دون أن تُغلق عيادته وهو ليس طبيباً”.

وتابع: “استدعيت سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، منذ عامين مرة واحدة لم تتكرر، وقال لي إنه درس في أميركا وحكى قصة لم أصدقها”.

ونصح الجمهور باللجوء إلى المراكز المتخصصة المعروفة في العلاج الطبيعي، مطالباً الجهات المعنية بمراجعة تراخيص المراكز الموجودة.

وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت حبس يوسف خيري، المعروف بـ”سمكري البني آدمين”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرّج الجامعية، وتم غلق وتشميع مركزه بمدينة نصر لمزاولته مهنة العلاج الطبيعي للمواطنين دون ترخيص.