شيرين عبد الوهاب تعتذر لجمهور جدّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على الاعتذار من جمهور حفلها الأول الذي أحيته في جدّة، قبل ثلاثة أيام بسبب غنائها بشكل لم يرضِها.

وقالت شيرين خلال مقابلة مع برنامج “et بالعربي”، إنها تعتذر لجمهور جدّة على توترها خلال الغناء في الحفل بسبب قلقها على والدتها المريضة.

وأضافت: “أنا بعتذر لأن كنت الحفلة اللي فاتت متوترة بس كانت والدتي وأنتوا عارفين الظروف وأنتوا مقصرتوش وألف شكر لدعواتكم ويارب النهاردة أكون قد المستوى المطلوب وشكراً ليكم يا حبايب قلبي”.

وكانت شيرين قد كشفت خلال الحفل عن مرض والدتها وتواجدها في المستشفى وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء… ثم أحيت حفلاً ثانياً في المملكة تألقت فيه، وقدّمت خلاله العديد من أغانيها الشهيرة.