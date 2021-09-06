أنجلينا جولي تكشف الوجه الآخر لبراد بيت وتفاصيل طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها لم تتخذ قرار الطلاق من النجم العالمي براد بيت بسهولة وسرعة، على الرغم من أن زوجها منفصل عنها وعن أطفالهما.

وقالت في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية: “أنا لست من النوع الذي يتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف، لقد استغرق الأمر الكثير من الوقت حتى أصبحت في وضع شعرت خلاله أنه بات يتعيّن عليّ الانفصال عن والد أبنائي”.

ولفتت جولي الى أن تجربتها أثناء علاقتها ببيت (57 عاماً)، جعلتها تدرك أهمية حقوق الأطفال، وعندما طُلب منها المزيد من التفاصيل، قالت إنها “لا تستطيع التحدث عن الوضع” بسبب قضية الحضانة الجارية، والمتعلقة بأبنائهما الستة.

واعترفت جولي بأنها تخشى على سلامة عائلتها بأكملها، ومع ذلك زعمت أنها تريد من العائلة المضي قُدماً، على الرغم من شعورها بـ”الانكسار” بسبب تجربتها الزوجية الفاشلة.

وقالت جولي “إنها أصيبت بصدمة نفسية وباتت محطّمة، بسبب التجربة المروعة التي استمرت طوال العقد الماضي”، لكنها أشارت إلى أنه رغم كل هذا، فقد أرادت أن “تلتئم أسرتها بأكملها، بمن في ذلك والد أبنائها، وأن تنعم بالسلام… سنكون دائماً عائلة… أريد أن نتعافى ونكون مسالمين. سنظل دائماً عائلة”.