“عشق ضميان”.. ديانا حداد تتصدر “الترند” خليجياً وعربياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة ديانا حداد بأغنيتها المصورة الجديدة “عشق ضميان” مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة في موقع “يوتيوب”، وحققت “الترند” في السعودية والإمارات والخليج، وعدد من البلدان العربية.

وقد طرحت ديانا حداد الأغنية التي أخرجتها نهلة الفهد، بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي: موديل روز، غدير السبتي، شيلاء سبت، نور ستارز، ونهى نبيل التي كتبت كلمات الأغنية، ولحنها الفنان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.

ولاقت أغنية “عشق ضميان”، التي تحمل الإيقاع الخليجي السعودي انتشاراً واسعاً من وقت عرضها، ضمن الفيديو كليب الذي صور في أجواء فرحة متنقلاً بين ديانا حداد والمشاهير بشكل عفوي وجميل.

وحملت الأغنية تعاون أول بين ديانا حداد ونهى نبيل كشاعرة، حيث قالت في مقدمتها:

“بعد شروق الشمس والفجر لي بان

أرسلك همومي وأجمل تحية

مشتاق أبي قربك ولك عشق ضميان

ودّي بشوفك والظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

وحبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي وروحي والأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية..”.