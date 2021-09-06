نجاة ميرفت أمين من حريق بمقر إقامتها بالقاهرة.. هربت إلى سطح العقار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجت الفنانة المصرية ميرفت أمين، من حريق كبير اندلع في العقار الذي تسكن به في منطقة المهندسين.

واندلع حريق هائل، صباح الإثنين، في شركة للدعاية والإعلان، بأحد العقارات السكنية بمنطقة المهندسين، ونتج عنه وفاة شخص نتيجة الاختناق.

وكشفت مواقع محلية مصرية، أن الشقة التي اندلع فيها الحريق تفع أعلى شقة الفنانة المصرية ميرفت أمين، وعلى إثر ذلك، تم إخلاء كل السكان إلى السطح ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعا وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع وأنقذت المواطنين.

يشار إلى أن الفنانة ميرفت أمين تغيب عن جمهورها منذ فترة طويلة، وكان آخر أعمالها فيلم "أعز الولد" وعرض عبر منصة "شاهد".

فيلم "أعز الولد" بطولة ميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وشيرين وإنعام سالوسة، مع الفنانة رجاء الجداوي في ظهورها السينمائي الأخير قبل وفاتها، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح في تجربتها الإخراجية الأولى.

وكانت الحالة النفسية للفنانة ميرفت أمين تأثرت كثيرا بعد وفاة صديقتها المقربة دلال عبدالعزيز متأثرة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفعها للغياب والابتعاد عن الأضواء.