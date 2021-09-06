بيونسيه.. أناقة تخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتبر بيونسيه واحدة من أهم المؤثرات في عالم الترفيه والموضة معاً، وقد حققت النجمة الأميركية، منذ بدايتها مع فرقة “Destiny’s Child” أواخر التسعينات، نجاحاً لافتاً وشهرة واسعةً في الموسيقى والغناء والتمثيل، بالإضافة إلى مساعيها في مجال الموضة مثل علامة “Ivy Park”.

وتمتلك بيونسيه قواماً ممشوقاً وملامح لافتة تسحر كل من يراها، وتحرص النجمة السمراء على اعتماد إطلالات متنوعة، فتارةً نراها بأزياء كاجوال، وأخرى تدهشنا بأناقتها اللافتة.

ومهما نوعت في أزيائها، إلا أنها تحرص دائماً على ارتداء كل ما هو لافت ومميز، ومن أبرز دور الأزياء.

المغنية الحائزة جوائز في عالم الموضة، أنشأت هي ووالدتها تينا نولز خط أزياء “House of Deréon” عام 2006. وهذه العلامة التجارية مستوحاة من ثلاثة أجيال من النساء في عائلتها، وقد استخدم اسم “Deréon” تكريماً لجدّة بيونسيه، أغنيز ديريون.

وقد ورد أن العلامة التجارية حققت شهرة بين معجبي بيونسيه وفرقة “ديستنيز تشايلد”، لكن تم إغلاقها في نهاية المطاف في عام 2012.

لكن نجاح بيونسيه في صناعة الأزياء لم ينتهِ عند هذا الحد، ففي عام 2014، وقعت المغنية صفقة مع شركة “توب شوب” البريطانية لبيع الأزياء بالتجزئة لإنشاء مجموعة من الملابس الرياضية، وأطلق عليها اسم “Ivy Park” المستوحى من ابنتها “Blue Ivy”، وقد تم إطلاق المجموعة مع “Topshop” عام 2016، وقوبلت بنجاح كبير.

وفي نوفمبر 2018، اضطرت بيونسيه إلى إعادة شراء أسهمها من شركة “Topshop”، وبالتالي حصلت على الملكية الكاملة لخط الأزياء “Ivy Park”.

بعد ذلك تعاقدت بيونسيه عام 2019 مع علامة “أديداس” لإعادة إطلاق علامتها التجارية، وأطلقت أول مجموعة من علامتها “Ivy Park” في يناير 2020. ويقال إنها بيعت في غضون دقائق عبر الإنترنت.

تزوجت بيونسي من جاي زي عام 2008، ويُنظر لهما على أنهما أكثر الأزواج نفوذاً في مجال الترفيه اليوم، وذلك بسبب شركتهما في الموسيقى والأزياء، وشركات الإنتاج والفن، وغير ذلك.