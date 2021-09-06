براد بيت يتحدث عن تقدمه بالعمر وتأثير ذلك في اختياراته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبلغ الممثل الأميركي الشهير، براد بيت، من العمر حالياً 57 عاماً، ويعيش فترة من النضج على المستويين الشخصي والعملي، وعن هذه المرحلة تحدث بيت مع المجلة الأميركية “Esquire”.

وخلال حديثه مع المجلة صرح بيت بأن الأمور تزداد غرابة وبساطة كلما نتقدم العمر، وأكد النجم الشهير أن أسلوب حياته يدور الآن حول الراحة، وأنه تحول لشخص أكثر بساطة وغرابة.

وتابع بيت أن التقدم في العمر يجعل الأولوية للبحث عن الراحة حتى في ما يتعلق باختياراته للأزياء والملابس، فهو يختار الأكثر راحة وبساطة ويتجنب البريق والسحر المصاحبين لكونه أحد نجوم عالم هوليوود.

وذكر بيت خلال لقائه، أيضاً، أنه يحب الأزياء أحادية اللون، لكن ليس الأزياء الرسمية أو ما يُعرف بـ”اليونيفورم”، فهو يحب البساطة في كل التفاصيل وفي الخياطة.

ويؤكد بيت أن خزانة ملابسه يُسيطر عليها عنصر الراحة، وفي نفس الوقت يحرص على الجودة والتفاصيل الجميلة في الملابس التي يقتنيها، بغض النظر عن اتجاه الموضة السائد.

وكشف بيت عن قطعة الملابس المفضلة له، وهي سترة مصنوعة من الكشمير من العلامة الإيطالية “Loro Piani”، والتي أبدي بيت إعجابه الشديد بها، وقال إنه يتمنى ارتداءها لمدة 30 عاماً مقبلة حتى عندما يصل لسن الـ87، وقال بيت إنه سيرتدي هذه السترة في الحملة الإعلانية الخاصة بالشركة الإيطالية “De’Longhi” للقهوة، والتي تم اختياره كسفير لها منذ فترة قريبة.

وأوضح بيت خلال اللقاء سمات شخصيته، وقال إنه محترف ويأخذ الأمور بجدية ويواظب بشكل كبير على شرب القهوة، فهو يتناول ثلاثة من الكابتشينو في الصباح، ووفقاً لمقدار العمل الذي لديه في فترة الظهيرة قد يُغير الكابتشينو لمشروب الإسبريسو.