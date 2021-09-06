ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصادف السادس من سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي الـ87، إذ ولدت الفنانة المصرية في 6 سبتمبر عام 1934، بمحافظة الإسماعيلية، وهي ممثلة مصرية وعارضة أزياء سابقاً، وكانت من أبرز الفنانات العربيات. بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عاماً.

نشأت الجداوي في أسرة عربية ميسورة الحال تعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وخالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا، التي تولت رعايتها بعد طلاق والدتها.

تزوجت الفنانة الراحلة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق “حسن مختار” في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “أميرة”. وكانت رجاء قد تعرفت إلى حسن مختار في السودان تحديداً في مدينة ود مدني، حينما كانت تقيم في فندق هناك، ولاحقاً طلب يدها عندما كانا يستقلان الطائرة. وحسن مختار يصغر الجداوي بعشرة أعوام، واستمر زواجهما 45 سنة حتى يوم وفاة مختار عام 2016.

بدأت رجاء الجداوي التمثيل في فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام، مثل: “الواد سيد الشغال”، و”الزعيم”. خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان “اسألوا رجاء”، مع الإعلامي عمرو أديب.

قدمت خلال مسيرتها الفنية التي امتدت إلى ما يقارب 62 عاماً أدواراً مميزة وشخصيات عدة، فهي صاحبة شخصية هادئة وابتسامة مميزة، وتحمل طاقة إيجابية تنقلها إلى كل من حولها.

أُعلن، في 24 مايو 2020، عن إصابتها بمرض فيروس كورونا، وذلك أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل “لعبة النسيان”. فنقلت إلى مستشفى أبوخليفة، وبقيت تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يوماً، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد الموافق 5 يوليو 2020، عن 85 عاماً، حيث أعلنت ابنتها أميرة مختار خبر وفاتها، عبر حسابها على “فيسبوك”.