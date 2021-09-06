صورة جديدة تجمع مايا دياب بابنتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم مشاركتها القليلة صور ابنتها، حرصت النجمة اللبنانية، مايا دياب، على أن تشارك متابعيها عبر خاصية “ستوري” صورة جديدة لها برفقة ابنتها “كاي”، وظهرت كلتاهما بإطلالة عفوية نالت إعجاب الجمهور.

على صعيد آخر، كانت مايا دياب قد قدمت، مؤخراً، أغنية جديدة على طريقة “الديو” مع الفنان المصري محمود الليثي، وحملت الأغنية الشعبية اسم “حطالي روج”، وتم طرحها عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وتوزيع إسلام شيبسي، وألحان الليثي.

وحقق “الديو” الغنائي أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، بعد طرحه بأسبوع.

ومن آخر أعمالها الفنية، أيضاً، أغنية “وطني اللي جاي”، التي قدمتها في ذكرى أحداث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في ٤ أغسطس، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة، وإخراج جو بوعيد.