جان يامان يسرق الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر النجم التركي جان يامان، فعاليات الدورة الـ 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يوم أمس الأحد 5 سبتمبر في البندقية في إيطاليا، حيث يستمر المهرجان إلى يوم 11 سبتمبر الحالي بعدما انطلق مساء يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

ونشر جان يامان مجموعة من الصور والفيديوهات لإطلالته على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث إختار بدلة سوداء ووضع نظارات شمسية سوداء أيضاً، ويواصل جان الاستعدادات للمسلسل الإيطالي، الذي سيبدأ تصويره، في إيطاليا.

واللافت هو العدد الكبير من المعجبين بـ جان الذين تهافتوا لإلقاء السلام عليه وإلتقاط الصور معه، حيث وجه لهم التحية وشكرهم.

يذكر أن حبيبة جان يامان، ديليتا لوتا إيطالية الجنسية ويبدو أن علاقتهما في تطور ملفت، والأمور بينهما بدأت تكون أكثر جدية وربما تنتهي بالزواج.