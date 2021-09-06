“يا شباب يا بنات”.. كارول سماحة تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن بعض ملامح أغنيتها الجديدة المُقرر صدورها قريبًا من “انتاج لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون ثالث بينهما.

وأشارت كارول سماحة من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، إلى أن الأغنية الجديدة بعنوان “يا شباب يا بنات” وهي راقصة وفرحة جدًا من كلمات وألحان الفنان سليم عساف واخراج بتول عرفة وانتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأضافت كارول كاشفة عن أنها وعدت جمهورها في وقت سابق بطرح أعمال غنائية في الصيف سبق وانتهت من تسجيلها، لكن لم تصدرها بسبب الوضع الصعب في لبنان الذي أثّر عليها وجعلها محبطة.

أما بالنسبة للألبوم، قالت كارول أنها عملت عليه على مدار العامين الماضيين وكان من المقرر صدوره بين ايلول وتشرين الأول لكن تم تأجيله الى وقت يحدد لاحقًا وذلك لعدم الانتهاء من الميكساج الخاص بالاغنيات الـ 11 في استديوهات لبنان بسبب انقطاع الكهرباء والالبوم يحتاج الى ساعات طويلة في الاستديو، مؤكدة أن العمل ليس تجاريًا ولا نخبويًا.

وكانت لايف ستايلز ستوديوز قد زفّت الخبر السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إذ أعلنت عن ابداع فني مرتقب يجمع لايف ستايلز ستوديوز والنجمين كارول سماحة وسليم عساف.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدمت مع “لايف ستايلز ستوديوز” أغنيتين في السابق، الأغنية الأولى بعنوان “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة، والأغنية الثانية بعنوان “شكرًا”، حيث حصد الكليب كليب أكثر من 19 مليون مشاهدة وحمل أيضًا توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.