شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين بعد حريق عمارتها: لم أتحرك من شقتى وأنا بخير الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة الكبيرة ميرفت أمين جمهورها بسبب الحريق الذي نشب بالعمارة التي تقطن فيها بمنطقة المهندسين، حيث أوضحت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها تقطن في الدور الرابع وفوجئت صباح اليوم بحريق هائل في الدور السادس بنفس العمارة وهى عبارة عن شركة وليست شقة سكنية.

ونفت ميرفت أمين ما تردد حول قفزها عبر السلم إلى سطوح العمارة بعد اشتعال الحريق، معلقة: "ما أتحركتش من شقتى، والحمد لله لم يلحق بى أي ضرر، وكل ما فى الأمر، أننى أتخضيت عندما وجدت مياه كثيرة تنزل من سيارات الإطفاء التي بلغ عددها 7 سيارات، على بلكونات شقتي، وآثار الحريق تتساقط على شبابيك شقتى ليس أكثر".

وأضافت أمين قائلة: "ربنا يعوض على صاحب الشركة، والحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح".

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق ضخم نشب بإحدى عمارات شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين صباح اليوم.