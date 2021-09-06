شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رومانسية أنطونيو بانديراس ونيكول كيمبيل فى مهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثنائي أنطونيو بانديراس وحبيبته نيكول كيمبيل، على حضور عرض فيلم Sundownبمهرجان فينسيا السينمائي، ورصدت كاميرات المصوريين رومانسيتهما سويا على السجادة الحمراء للمهرجان.

وكان مهرجان فينسيا السينمائي افتتح الأربعاء الماضى بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

وفى سياق متصل انضم النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى فريق عمل فيلم "Indiana Jones 5"، ليصبح أجدد النجوم المنضمين للفيلم، ليكون بجانب النجم هاريسون فورد ، والنجوم مادس ميكلسن ، بويد هولبروك ، شاونيت رينيه ويلسون وتوماس كريتشمان، حسب ما نشر موقع variety.ومن المقرر طرح فيلم المغامرة القادم "إنديانا جونز" في دور العرض في 29 يوليو 2022.

ويقوم بإخراج الفيلم جيمس مانجولد ، الذي نال استحسان النقاد لعمله في فيلمي "لوجان" و "فورد ضد فيراري" اللذين رشحا لجائزة الأوسكار، شارك مانجولد أيضًا في كتابة السيناريو مع جيز وجون هنري بتروورث.