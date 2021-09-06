فن ومشاهير

توقف تصوير مسلسل Bridgerton للمرة الرابعة بسبب فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - بعد عدة توقفات، توقف فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل Bridgerton مرة أخرى  بسبب تفشي فيروس كورونا ، علي الرغم من موعد العرض المقرر في الربيع المقبل، وكان قد تم إيقاف التصوير مرتين في يوليو بسبب الجائحة، وحسب الديلي ميل تم الإبلاغ عن آخر مرة توقف تصوير بسبب الفيروس في31 أغسطس.

Shut down: Bridgerton series two paused on Sunday due to a COVID-19 outbreak, allowing a day to carry out contact tracing (star Phoebe Dynevor filming in May)

ومن المفترض أنه تم إيقاف التصوير أمس الأحد ليتم استئناف التصوير غدًا الثلاثاء، وقال مصدر لصحيفة The Sun" كان التصوير في حالة فوضى بسبب كورونا والرؤساء يتنقلون بجنون،  بدأت الأعمال الدرامية مثل The Crown في تحريك إنتاجها دون أي عوائق ... لقد أدى هذا التفشي إلى القضاء على أعضاء فريق التمثيل وطاقم العمل".

 

They added: 'Dramas like The Crown have got their production moving without a hitch. It's embarrassing they don't seem to be able to do the same' (Bridgerton season 2 filming in May)

والمسلسل يدور حول دافنى بريدجتون، وهى كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة فى مجتمع ريجينسى لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، المسلسل يظهر الكثير من جوانب طريقة الزواج فى هذه الفترة خاصة، مع إضافة بعض اللمسات المشوقة للعمل.

BridgertonBridgerton

يكشف مسلسلBridgerton  عن الحفلات التى كانت تقام بـ مثل هذه الأوساط الرفيعة، جنبا إلى طرق اختيار الأزواج لـ بعضهم البعض، بل وتمنى كثير من متابعى العمل عيش مثل هذه اللحظات التي تتسم بالرومانسية والكلاسيكية في نفس الوقت.

وبما أنه خلال القرن التاسع عشر لم تكن هنالك أى تكنولوجيا، فأضافت الحبكة الدرامية للعمل فكرة وجود جريدة "نميمة"، تطرح تحت اسم "Lady Whistledown "، الى زادت الإثارة إلى مثل هذه الأوساط التى تهتم كثيرا بـ مظهرها وسمعتها، فتناولت الأخبار الهامة بطريقة تشويقية تأثر المشاهد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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