شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل Bridgerton للمرة الرابعة بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة توقفات، توقف فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل Bridgerton مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا ، علي الرغم من موعد العرض المقرر في الربيع المقبل، وكان قد تم إيقاف التصوير مرتين في يوليو بسبب الجائحة، وحسب الديلي ميل تم الإبلاغ عن آخر مرة توقف تصوير بسبب الفيروس في31 أغسطس.

ومن المفترض أنه تم إيقاف التصوير أمس الأحد ليتم استئناف التصوير غدًا الثلاثاء، وقال مصدر لصحيفة The Sun" كان التصوير في حالة فوضى بسبب كورونا والرؤساء يتنقلون بجنون، بدأت الأعمال الدرامية مثل The Crown في تحريك إنتاجها دون أي عوائق ... لقد أدى هذا التفشي إلى القضاء على أعضاء فريق التمثيل وطاقم العمل".

والمسلسل يدور حول دافنى بريدجتون، وهى كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة فى مجتمع ريجينسى لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، المسلسل يظهر الكثير من جوانب طريقة الزواج فى هذه الفترة خاصة، مع إضافة بعض اللمسات المشوقة للعمل.

Bridgerton

يكشف مسلسلBridgerton عن الحفلات التى كانت تقام بـ مثل هذه الأوساط الرفيعة، جنبا إلى طرق اختيار الأزواج لـ بعضهم البعض، بل وتمنى كثير من متابعى العمل عيش مثل هذه اللحظات التي تتسم بالرومانسية والكلاسيكية في نفس الوقت.

وبما أنه خلال القرن التاسع عشر لم تكن هنالك أى تكنولوجيا، فأضافت الحبكة الدرامية للعمل فكرة وجود جريدة "نميمة"، تطرح تحت اسم "Lady Whistledown "، الى زادت الإثارة إلى مثل هذه الأوساط التى تهتم كثيرا بـ مظهرها وسمعتها، فتناولت الأخبار الهامة بطريقة تشويقية تأثر المشاهد.