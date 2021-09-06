شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك وتارا عبود فى عرض فيلم "أميرة" بمهرجان فينيسيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى فيلم "أميرة"، للمخرج محمد دياب استقبالاً كبيرًا من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائى بإيطاليا فى عرضه العالمى الأول، وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 1 حتى 11 سبتمبر.

أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو انتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.

صبا مبارك ممثلة ومنتجة أردنية، وتعد واحدة من نجمات عربيات قليلات بنين نجاحهن عبر أعمال ناجحة بأنحاء العالم العربي وعلى المستوى الدولي أيضاً.