حسن شاكوش في أزمة مع منظمي حفلاته بعد قرار وقفه نهائياً: “لا أعلم ماذا أفعل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخل مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في أزمة مع منظمي حفلاته الغنائية المقبلة، وذلك على إثر قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر بمنعه من الغناء لمدة غير محددة، بعد تبادله للألفاظ المسيئة مع الفنان الشعبي رضا البحراوي منذ أيام عدّة.

وكشف تفاصيل الأزمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” الذي يعرض على فضائية “صدى البلد”، وقال: “ألغيتُ حفلات كثيرة رغم حصولي على عربون من منظميها، وهناك مَن رفضوا استرداد العربون وتمسّكوا بأن أحيي الحفلات المتفق عليها، ومنهم من وافق على إلغائها”.

وتابع: “القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية سيتسبب بأزمة ومشاكل كثيرة لي، حيث دفع منظموها أمولاً كثيرة للدعاية لي خاصة بعد بيع التذاكر، ولا أعلم ماذا أفعل، ولكني ملتزم بقرار النقابة”.

وأكّد أنه لم يغنِّ في حفل عمر كمال الأخير بالساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه صعد على المسرح للرقص معه فقط ثم عاد إلى موقعه بين الحضور.

ونفى شاكوش إهانته للعازفين، وقال: “فهم عدد من الطبالين والعازفين أنني أشتمهم، ما دفعهم لحملة توقيعات ضدي، ولكني لم أقصد إهانتهم، وأنا أحترمهم جداً ولديَّ فرقة تضمّ عازفين وطبالين”.

وأشار إلى أنه لم يقصد الألفاظ التي قالها في خلافه مع رضا البحراوي، ولم يرغب في نشوب أزمة بينه وبين نقابة الموسيقيين، مؤكّداً أنه تقدّم باعتذار مصور على ما بدر منه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت قراراً بمنع شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى، على خلفية شجاره مع البحراوي، وإيقاف الأخير لمدة شهرين، وذلك بعد التحقيق معهما في مقر النقابة.

ومَنعت النقابة الغناء على فلاشة أو أي مُسجّل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين.