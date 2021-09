لمناسبة “العودة إلى المدرسة”.. مروحة برامجية متميزة للأطفال مِن “شاهد VIP”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفاءً بموسم عودة الأطفال إلى المدرسة، تقدم منصة “شاهد” مروحة برامجية متنوعة وشاملة للأطفال من مختلف الفئات العمرية، وفي مقدمتها سلسلة الأنميشين الجديدة كلياً “عالم غلوبي الملون” – “Globie’s Colourful World” من “أعمال شاهد الأصلية” على “شاهد VIP”، وهي سلسلة ملائمة للأطفال في سن ما قبل المدرسة.

تروي السلسلة الجديدة قصص ومغامرات البقرة الهادئة والخجولة غلوبي، التي تتجنّب خوض تجارب جديدة. لذا يقوم والدا غلوبي بترتيب رحلات ومغامرات مشوّقة لها إلى جُزرٍ وأماكن سحرية بهدف مساعدتها على اكتساب الأصدقاء والتحوّل إلى مخلوق اجتماعي متفاعل مع الآخرين. وخلال تلك الرحلات المسليّة، تخوض غلوبي تجارب جديدة وممتعة ومفيدة في آنٍ واحد، فتتعلّم منها أن تكون أكثر تفاعلاً مع محيطها وتكتسب خبرات ومعارف جديدة، إضافةً إلى تعلّمها قيمة مساعدة الآخرين، وغيرها من القيَم الاجتماعية النبيلة والمعارف الحياتية المفيدة.

من جانبه، قال جاكوب ميجلهد أندرسون مدير عام المحتوى في “شاهد”: “إضافةً إلى سعينا دائماً لتوفير محتوى مناسب يلائم الأطفال مِن مختلف الفئات العمرية، ينصبّ اهتمامنا في الوقت نفسه على توفير محتوى غني يتميز بجانب تثقيفي، إضافةً إلى توفير المحتوى الناطق باللغة العربية السليمة، مما يساعد مشاهدينا الصغار على اكتساب المهارات اللغوية التي يحتاجونها.” وأضاف أندرسون: “نحن على ثقة من أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة سيحبّون صديقتهم الجديدة “غلوبي” وسيتفاعلون بحماسةٍ مع أصدقائها، فسلسلة “عالم غلوبي الملوّن” تتميز بمحتواها التثقيفي والترفيهي، وهي هدية “أعمال شاهد الأصلية” إلى الأطفال الأصغر عمراً بمناسبة موسم العودة إلى المدرسة.” وختم أندرسون: “يمكن للوالدين والأوصياء استخدام ميزات الأمان الخاصة بـ “شاهد” على الدوام، لضمان استمتاع أطفالهم بتجربة مشاهدة مسليّة ومفيدة وآمنة، توفّر لهم متابعة ما يناسب أعمارهم تماماً.”

أبرز عناوين مكتبة الأطفال من “شاهد VIP” احتفاءً بموسم العودة إلى المدارس:

(ماشا والدب) “Masha & The Bear”، “Cocomelon”، “Counting with Paula”

، “My Little Pony Collection”، “Ella Bella Bingo”، “Learn & Play with Paprika”L “حنتوش وحنتوشة”، “Coach Me If You Can”، “Leo The Wildlife Range”،

“Eddie is a Yeti”، “Code Lyoko Evolution”، “The Brilliant World of Tom Gates”، “Invention Story، “Science Guy”و “Winston Steinberger & Sir Dudley Ding Dong”، “Masha Songs، “Masha Nursery Rhymes” وغيرها الكثير.

مزايا الأمان على “شاهد VIP“

#SafeOnShahidVIP

تضمن مزايا الأمان على “Shahid VIP” عدم تمكّن المشاهدين الصغار من الوصول إلى العناوين الخاصة بالمشاهدين الأكبر عمراً، وذلك من خلال تمكين الوالدين والأوصياء من اختيار قائمة مخصصة من المسلسلات والبرامج والعناوين لأطفالهم، مع توفير إمكانية اختيار اللغة كذلك، علماً أن ثمة الكثير من العناوين العالمية المتوفرة مدبلجةً إلى العربية.

يمكن للوالدين والأوصياء كذلك إنشاء ملف تعريف خاص (بروفايل) مستقل للصغار يختلف تمامًا عن ملف تعريف أفراد الأسرة الآخرين. علاوة على ذلك، وزيادةً في الحرص، لا يمكن للمشاهدين الأصغر سنًا الخروج من ملفاتهم الشخصية والوصول إلى ملفات أفراد الأسرة الآخرين بدون إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من أربعة أرقام، والذي يمكن للوالدين والأوصياء ضبطه واختياره بأنفسهم، وبالتالي ضمان مشاهدة آمنة لأطفالهم في جميع الأوقات.

الجدير ذكره أن “شاهد VIP” هي المنصة الرائدة للفيديو حسب الطلب بنظام الإشتراك من “شاهد” المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC، والتي تُعد منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، وتحتها تندرج “مسلسلات شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى”، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية الأكثر مشاهدة، ناهيك عن محتوى غني للأطفال والمشاهدين الأصغر عمراً.