بفيديو للاعب كرة قدم.. تامر حسني مثال يحتذى به في النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “لما شوفت الهدف دا شبهته بمشوار الحياه اللي الإنسان بيمشيه لحد ما يحقق هدفه ، رغم طول المشوار و الصعوبات اللي بتواجهه و الناس المحبطه اللي بتحاول توقفه في وسط مشواره”، بهذه الكلمات علّقت النجم المصري تامر حسني على مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وظهر من خلاله لاعب كرة قدم وهو يواجه كل العقبات التي تعترضه على أرض الملعب للوصول إلى تحقيق هدفه.

وحثّ تامر حسني جمهوره على التمسك كل بحلمه، مؤكدًا أن على كل شخص أن يكافح من أجل تحقيق أهدافه في الحياة، مستعينًا بكلمات أغنية “مش تمثال” التي قدّمها في فيلمه الأخير “مش أنا” وقال: “لإنه مش تمثال فضل يقاوم و يعافر يمين و شمال لحد ما وصل لهدفه”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشره تامر حسني، إذ تبادلوا التعليقات معه، مؤكدين أنه مثال يحتذى به في النجاح، ويتّخذون رحلة نجاحه حافذًا لمواجهة كل المصاعب التي قد تعترض مشوارهم نحو تحقيق أهدافهم.

ومن المعروف مدى تأثير تامر حسني على الجمهور، وتحديدًا جيل الشباب في الوطن العربي والعالم، وقد منحته إدارة “جينيس وورلد ريكوردز” العالمية، لقب أكثر فنان مؤثر في العالم في ديسمبر 2019.