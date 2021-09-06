كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أجرت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة الراحلة ” رجاء الجداوي ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” 8 الصبح ” المذاع على dmc بمناسبة ذكرى ميلاد والدتها .
وخلال المداخلة كشفت أميرة مختار عن تفاصيل ارتدائها لأحد الفساتين الخاصة بالفنانة رجاء الجداوي في حفل زفاف مؤخرا والتي كانت قد سبق وارتدته والدتها في تكريم لها بالمملكة العربية السعودية .
وأشارت إبنة رجاء الجداوي أنها بعد ظهورها بفستان والدتها انقسمت تعليقات المتابعين إلى فريقين .. فريق يرى أن الفستان أجمل على والدتها وفريق آخر يرى أنه عليها أجمل .
وعلقت على ذلك قائلة : ” أنا الحقيقة أسعدني الكومنت أكتر إنه على رجاء أحلى .. لكن أنا مش حابة المقارنة ” .
وأضافت أميرة مختار متحدثة عن شعورها وهي مرتدية فستان والدتها : ” كنت حاسة بسعادة وأنا لابسة الفستان يوم الفرح وكنت حاسة إنها معايا وحاضناني ” .
https://www.facebook.com/watch/?v=570199227452845&t=369
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتدائها لفستان والدتها .. إبنة رجاء الجداوي تعلق : ” كنت حاسة أنها موجودة معايا وحضناني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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