محمد رمضان يطعن على حكم إلزامه بدفع تعويض للطيار أشرف أبو اليسر

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - طعن الفنان ” محمد رمضان ” على الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية ضده والذي يقضي بإلزامه دفع تعويض تبلغ قيمته 6 مليون جنيه للطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” .
ويأتي ذلك التعويض على خلفية الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الطيار أشرف أبو اليسر وإيقافه عن عمله بسبب الصورة التي نشرها محمد رمضان معه من داخل كابينة قيادة الطائرة .
وتم تحديد جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية .
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