محمد رمضان يطعن على حكم إلزامه بدفع تعويض للطيار أشرف أبو اليسر

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - طعن الفنان ” محمد رمضان ” على الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية ضده والذي يقضي بإلزامه دفع تعويض تبلغ قيمته 6 مليون جنيه للطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” .

ويأتي ذلك التعويض على خلفية الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها الطيار أشرف أبو اليسر وإيقافه عن عمله بسبب الصورة التي نشرها محمد رمضان معه من داخل كابينة قيادة الطائرة .

وتم تحديد جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية .