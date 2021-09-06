الموت يفجع الفنانة ” ميار الببلاوي “

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة والدتها صباح اليوم الإثنين .

فكتبت ميار الببلاوي في منشورها ناعية والدتها : ” أمي في ذمة الله آه ” .. وفي منشور آخر كشفت عن مكان صلاة الجنازة قائلة : ” جنازة أمى والصلاة عليها في مقابر القوات المسلحة بمسجد المشير ” .