بطريقة رومانسية.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الخامس.. وزوجها يخطف الأنظار بوسامته – (شاهدوا صورهما)

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - وسط أجواء رومانسية، أحتفلت الفنانة المصرية حنان مطاوع، على الاحتفال بمرور خمسة سنوات على زواجها من المخرج المسرحي أمير اليماني، مهنأه زوجها الذي وصفته بـ”شريك حياتها وسندها”.

ونشرت حنان مطاوع صورة لها رفقة زوجها، وأطلت على متابعيها بإطلالة ناعمة، موجهة رسالة حب لزوجها، قائلة: “كل سنة وأنت حبيبى وسندى وصديقى وأبو بنتى، 5 سنين زواج عقبال العمر كله”.

وظهرت مطاوع، في الصور، مرتدية قميص أبيض من نسيج متشابك؛ ما جعل إطلالتها أنيقة، كما كشف عن أنوثتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية، واعتمدت على ترك شعرها الويفى ووضع المكياج الهادئ البسيط من أحمر الشفاه الوردي، وأحمر الخدّين وهو مــا جعل اطلالتها حيوية.

حنان مطاوع وزوجها

وكانت الفنانة حنان مطاوع قد سجلت قبل أيام، أغنية جديدة بمشاركة زوجها المخرج أمير اليمانى، إهداءً لابنتهما “أماليا” فى عيد ميلادها، والأغنية من كلمات وألحان عبدالله حسن، لتخوض حنان تجربة الغناء للمرة الأولى فى هذه الأغنية.

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في سياقٍ آخر، علّقت الفنانة حنان مطاوع على دورها فى مسلسل القاهرة كابول قائلة: “أنا متعودة دائماً فى كتابات عبد الرحيم كمال على الكتابات الفلسفية الرائعة وهذا ثالث عمل يجمعى به، فانا عارفة إنه كاتب يتناول الأمور بشكل ومختلف.

وتابعت حنان مطاوع فى مداخلة هاتفية خلال “برنامج كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” إكسترا نيوز ” خلال شهر رمضان قائلة :” والقاهرة كابول عمل جدلى وبه آراء واختلافات ويرد على تساؤلات كثير من الشباب وعوام الناس، وهو قائم على فكرة الجدل ويتناول الرأى والرأى الآخر”.

وحول أصعب ما واجهها فى العمل قالت: ” بالنسبة لى طول المدة حيث إنه تم تصويره على مدار عامين تقريباً لانى بطبعى بحب لما أدخل فى دور أسترسل فيه لحد مايخلص لكن عوائق جائحة كورونا المستجدة وتوقف المسلسل أربعة اشهر بسبب حظر التجوال ومنع السفر ومعظم المشاهد تعتمد على السفر كان من الصعوبات التى واجهتنى شخصياً فى القاهرة كابول.

مسلسل “القاهرة كابول” بطولة النجوم طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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