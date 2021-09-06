شكرا لقرائتكم خبر عن ممرض مهووس بالجنس ينهش عرض مريضة داخل مستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حبست الشرطة المصرية ممرض، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتحرش بمريضة داخل العناية المركزة.

البداية كانت بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادات كلامية بين أسرة المريضة المجني عليها وعدد من العاملين بأحد المستشفيات في منطقة العمرانية بالجيزة. حيث أبلغتهم الأسرة عن تعرض إبنتهم داخل غرفة الرعاية المركزة لحادث تحرش على يد ممرض بذات المستشفى، وأثار الفيديو غضب المئات ممن تابعوه ونشروه على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما وأثار الفيديو غضب الكثير من المتواجدين في المستشفى ومن شاهدوه على مواقع التواصل، وتقدمت أسرة المريضة المجني عليها بمحضر في قسم شرطة العمرانية. قالوا فيه إن الممرض المتهم، استغل تعرضها لحالة إغماء وارتكب فعل تحرش داخل العناية المركزة، ولامس مناطق حساسة في جسدها.

وأثبتت التحريات التي باشرها الرائد محمد نجيب. رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن المجني عليها دخلت المستشفى وهي تعاني من ضيق في التنفس. وتم إدخالها غرفة العناية المركزة، حيث تعرضت لحادث التحرش، على يد ممرض شاب يبلغ من العمر 25 عاما. وأنه لامس أماكن حساسة في جسدها. مستغلا الوعكة الصحية التي تمر بها، وعدم قدرتها على المقاومة.

كما وتمكن الرائد هاني عجلان، معاون مباحث العمرانية، من القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة. كما وتمت إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات معه. وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما ووقعت حادثة مشابهة، داخل مكتبة، حيث أمرت النيابة اليوم، بحبس صاحب مكتبة بتهمة التحرش بطفلة داخل المكتبة الخاصة به فى أوسيم. كما أمرت بحبس شريكه، لإتهامه بنشر فيديو التحرش.