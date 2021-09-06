الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تكشف تفاصيل طلاقها من براد بيت

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

كشفت أنجلينا جولي أنها لم تتخذ قرار طلاق براد بيت "باستخفاف" على حد تعبيرها، على الرغم من أن زوجها منفصل عنها وعن أطفالها.



وقالت جولي في مقابلة نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية: "أنا لست من النوع الذي يتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف، لقد استغرق الأمر الكثير بالنسبة لي لأكون في وضع شعرت فيه أنه يتعين عليّ الانفصال عن والد أبنائي".

عندما سألتها الصحيفة عما حملته السنوات الخمس الماضية من مشاكل زوجية، أجابت الممثلة: "أنه كان العقد الماضي. هناك الكثير لا يمكنني قوله".

جولي (46 عاما) وبيت (57 عاما) تزوجا لمدة عامين قبل أن تقدم الممثلة طلبا للطلاق في العام 2019.

اعترفت جولي بأنها تخشى على سلامة عائلتها بأكملها، مع ذلك زعمت النجمة أنها تريد من العائلة المضي قدمًا، على الرغم من شعورها بـ "الانكسار" بسبب تجربتها الزوجية.

قالت جولي: "أريد أن نتعافى ونكون مسالمين. سنظل دائمًا عائلة".