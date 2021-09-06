إطلاق اسم الأمير فيليب على قارب نجاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخليدًا لاسم دوق ادنبرة، الراحل الأمير “فيليب”- الذي اشتهر بالتزامه الطويل الأمد بالخدمات البحرية وحبه للبحر- قررت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة RNLI بتسمية قارب نجاة جديد باسم “دوق ادنبرة”.

وكما ذكر موقع “Evening Standard” فإنه سيبدأ تشغيل قارب “دوق إدنبرة” (ON1346) من فئة شانون الأكثر حداثة، في أواخر عام 2022 في ويلز على بعد مسافة قصيرة من ساندرينجهام- ملكية الملكة الخاصة في نورفولك- حيث قضى فيليب الكثير من تقاعده.

وكان الأمير “فيليب”، الذي توفي في أبريل قبل شهرين من عيد ميلاده المائة، قد تم إخباره قبل وفاته بهذه الخطط التي كان من المقرر كشف النقاب عنها أثناء الإحتفال بعيد ميلاده المائة، وقيل إنه كان مسرورًا بالقرار.

وقالت RNLI إن التسمية تكرم كلًا من تفاني دوق أدنبرة في الخدمات البحرية ودعمه مدى الحياة للملكة، حيث تخلى عن مهنة بحرية ناجحة لتكريس حياته للواجبات الملكية.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة “مارك داوي”: “إنه لشرف عظيم، ليس فقط لمحطة قوارب ويلز ولكن لـ RNLI ككل. كنا نأمل في الاحتفال بخدمة دوق إدنبرة الطويلة ودعمه للقطاع البحري من خلال تسمية قارب نجاة تكريمًا له في عامه المائة. ومن المحزن للغاية وفاة الدوق قبل أن يرى حدوث ذلك، لكننا سعداء أن نشيد بإرثه بهذه الطريقة اليوم.”

وتابع: “سمعنا أن الدوق كان سعيدًا بمعرفة خطط تسمية قارب نجاة باسمه وأنه سيخدم مجتمعًا قريبًا جدًا من ساندرينجهام.”

وأضاف: “ليس لدينا شك في أن قارب النجاة الجديد سيواصل العمل الحيوي المتمثل في إنقاذ الأرواح في البحر، وهو ما نعلم أن صاحب السمو الملكي كان متحمسًا له طوال حياته في جمعيات الملاحة البحرية.”