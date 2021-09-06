بصورة رومانسية.. حنان ترك تدون رسالة لزوجها ونجمات الفن يعلقن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة المصرية، حنان ترك، حالة كبيرة من التفاعل بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما دونت رسالة رومانسية لزوجها محمود مالك، من خلال صورة جمعتهما على الشاطئ، وبدت بينهما حالة انسجام وحب كبير.

وظهرت حنان ترك، وزوجها، وهما ينظران إلى لبعضهما والتقطت الكاميرا تلك اللقطة من الجانب، حيث بدت العيون تنظر لبعضها في حالة من الحب الذي لمسه الجمهور المتابع لحساب حنان ترك في موقع “إنستغرام”، والذين أكدوا أنه لا تصنع فيه.

وتركت حنان ترك تعليقاً على الصورة، قائلة: “لم تكن انتقاء يا حبيبى أنت نعمة”، لتهز تلك الصورة الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تداول واسع لها ودخلت بسببها حنان ترك صدارة “الترند”، حاصدة بالصورة إعجاب أكثر من 100 ألف شخص.

وحرص عدد من نجوم الفن على التعليق على صورة حنان ترك، إذ علقت نجمات الفن بشكل خاص على الصورة، من بينهن زينة ومي كساب وهاجر الإبياري وحلا شيحة ونهى صالح، وغيرهن.

وتفاعلت حنان ترك، مع تعليق حلا شيحة، فقط حيث كتبت لها: “يارب يخليكوا لبعض دايماً”، لترد حنان: “اللهم آمين يا جميلة إنتي”.

وتفاعل الجمهور بآلاف التعليقات على منشور حنان ترك، متمنين لهما السعادة الدائمة، وكذلك أن يحفظهما الله من العين والحسد، فيما طالبها البعض بالتوقف عن نشر تلك الصور التي تعبر عن حبها لزوجها تجنباً للحسد.

وتعد الممثلة المصرية المعتزلة حنان ترك من الفنانات قليلات الظهور عبر “السوشيال ميديا”، حتى إن حسابها الموثق على موقع “إنستغرام” لم يصل للعشرين منشوراً حتى الآن، فضلاً عن حرصها على عدم إظهار زوجها وأفراد أسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تظهر رفقة أسرتها، لكن على استحياء أيضاً.