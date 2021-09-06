وائل جسار يتغزل بزوجته بصورة رومانسية.. ويعلق: “كل الدنيا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغزَّل الفنان اللبناني وائل جسار بزوجته ميراي مقدسي، خلال صورة رومانسية جمعته بها، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، صورة له وهو يُقبل زوجته ميراي مقدسي على جبهتها، معلقاً على صورتها واصفاً زوجته بـ:”كل الدنيا”، ليجد تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين، وإشادة بعمق علاقة المطرب اللبناني مع زوجته، متمنيين لهما دوام السعادة.

ووضع الفنان الكوميدي المصري إدوارد فؤاد “إيموشن” قلب تعبيراً عن رومانسية الصورة، ومحبته للزوجين.

وانهالت بعدها التعليقات على الثنائي، ومدحت متابعة علاقتهما، قائلة: “أحب الرجل الذي يحترم ويقدس زوجته.. ربي يسعدكم أجمل ثنائي”. فيما تمنت لهما أخرى أن تشملهما حماية الله وكتبت: “الرب يحميكم لبعض”.

وكان من أغرب التعليقات ما قالته متابعة متسائلة عن زوجته وكتبت:” هذه زوجته أم سيرين عبدالنور”.

ويحرص وائل جسار على استغلال أي فرصة للظهور مع زوجته وأولاده، وتوثيق هذه اللحظات العائلية الرائعة والتي تحمل ترابطاً وعمقاً في العلاقة.

وكان آخرها صورة نشرها النجم اللبناني وائل جسار عبر “إنستغرام”، يظهر فيها برفقة أسرته محتضناً زوجته ونجلته، ويقف نجله أمامهما.

وكثيراً ما تحدث المطرب اللبناني عن أسرته ودورها الكبير والأساسي في حياته منذ بدايته وحتى نجوميته، والنجاح الذي وصل إليه، حيث قال جسار إنه نشأ في أسرة متواضعة وبسيطة وإنه يفتخر بذلك، ويرى أن نشأته ساهمت في وصوله إلى النجاح الكبير الذي حققه.

وأشار إلى أنه تعرف إلى زوجته صدفة في إحدى حفلاته، حيث كانت واحدة من معجباته وشاهدها وسط الكم الهائل من الحاضرين، لافتاً إلى أنه شاهد الجميع يرقص على نغمات الموسيقى، باستثناء هي فوجدها فتاة جالسة لتستمع له وهو يُغني، ما لفت انتباهه لها، لتنشأ بعدها علاقة قوية انتهت بزواجهما.