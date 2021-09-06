منى واصف بصورة من كواليس “الهيبة جبل”.. وكشف موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأ الممثل اللبناني، عبده شاهين، متابعيه عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، بصورة مميزة التقطها على طريقة “السيلفي”، وجمعته بالنجمة القديرة منى واصف، وجاءت من كواليس تصوير مسلسل “الهيبة – جبل”، في جزئه الخامس والأخير.

ويبدو أن عرض الجزء الخامس من “الهيبة” بات قريباً حيث بدأت الصور من الكواليس تنتشر من وقت لآخر، وهو ما أكده عبده شاهين، في معرض رده على متابع استفسر عن موعد العرض، ليؤكد له أنه سيعرض في شهر نوفمبر المقبل.

وجاءت صورة عبده شاهين ومنى واصف عفوية بشكل كبير، إذ ظهر الأول وهو يبتسم بشكل يحمل “خفة ظل”، بينما بدت الثانية على طبيعتها تماماً بشعرها الأشقر الممزوج ببعض الشعرات البيضاء وجذبت الأنظار إليها بسبب ابتسامتها القوية في الصورة.

وترك عبده شاهين، تعليقاً على الصورة قائلاً: “مع السنديانة أم الكل الست منى واصف.. الهيبة #الهيبة_جيل”.

ويتواصل تصوير مسلسل “الهيبة”، بجزئه الأخير، بعدما قرر صناع العمل انتهاءه عند الجزء الخامس، بينما ظهر تيم حسن، في صورة من كواليس العمل مؤخراً، بإطلالة مميزة ومختلفة عن صوره السابقة من ناحية تسريحة شعره وذقنه.

ووجه تيم، في تعليقه على الصورة رسالة إلى والدته بالمسلسل، التي تجسدها النجمة القديرة منى واصف، إذ كتب قائلاً: “جَـبَـلِك مـضـيـّع غــريـمـه يا أمــي”، من دون أن يشير لتفاصيل أخرى بشأن العمل.

يشار إلى أن مسلسل “الهيبة” في الجزء الخامس لايزال يحيط به الغموض، ولم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل التي تخص العمل، الذي يعد من أنجح الأعمال الدرامية التي عرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد حصد جماهيرية واسعة منذ عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته النجم السوري تيم حسن، والنجمة اللبنانية نادين نجيم، التي لم تشارك في بقية أجزاء المسلسل مع زميلها.