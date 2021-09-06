محمد رمضان يحيي قضية "الطيار الراحل والـ6 ملايين جنيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طعن الفنان المصري محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وتحددت جلسة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للنظر في طعن محمد رمضان.



وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الطيار أبو اليسر، تسببت في إيقافه عن العمل مدى الحياة.





وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل الصورة في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة سمّاها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

محمد رمضان تعرض مؤخراً لوابل من الانتقادات، بعد نشره صورة له في مرفأ بيروت عبر خاصية "استوري" على موقع أنستقرام ممهورة بعبارة "سفير الشباب العربي".

وصوّر رمضان في المكان نفسه مقطع فيديو ظهر فيه بكامل أناقته يتجول في المرفأ، الذي شهد أحد أكبر الانفجارات في العالم، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 200 شخص فضلاً عن آلاف الجرحى.

ووصف عدد من اللبنانيين تصرف رمضان بأنه "استهتار بالقضية ودم الذين راحوا في انفجار مرفأ بيروت".