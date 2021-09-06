حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الخامس بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد زواجها الخامس، الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ونشرت حنان صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت حنان في بعض الصور رفقة زوجها، وفي صور أخرى زينت طاولة الطعام بالورود الحمراء.

وعلقت حنان على الصور: "كل سنة وأنت حبيبي وسندي وصديقي وأبو بنتي، خمس سنين زواج عقبال العمر كله".

ومن ناحية أخرى، آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.