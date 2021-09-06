إلهام شاهين: "سعيدة بردود فعل الجمهور على فيلم حظر تجول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلمها "حظر تجول".

ونشرت "إلهام" صورة لصفحة عبر موقع "فيسبوك" تشيد بالفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إلهام على الصورة: "سعيدة جدا برد فعل الجمهور وتعليقاته على الفيلم حتى الآن.. شكراً لكل من أشاد بفيلمي الذي أعتز به جداً.. والذي حصلت من خلاله على 4 جوائز كأحسن ممثلة.. وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظن جمهوري".

فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.