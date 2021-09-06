سمير الملا.. اشتهر بدور "الطبيب" وآخر أعماله أمام "الزعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا اليوم 6 سبتمبر الدكتور الفنان سمير الملا طبيب المخ والأعصاب، وكشف نجله الدكتور محمد سمير الملا، موعد تشييع جثمان والده.

وأوضح أن الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

وفي هذه السطور نعرض لكم معلومات عن سمير الملا:

- سمير الملا هو طبيب شهير متخصص في المخ والأعصاب.

- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس.

- نجله الطبيب محمد سمير الملا.

- شارك في ما يقرب من 50 عملًا على مدار مشواره الفني.

- قام بدور الطبيب في معظم أفلامه.

- شارك كـ"طبيب" في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "لا تبكي يا حبيب العمر"، "الإرهاب"، "الرقص مع الشيطان".

- وفي التليفزيون شارك كـ"طبيب" في عدة أعمال منها: "دموع في عيون وقحة"، "عم حمزة"، "الفرار من الحب"، "الأصدقاء"، "صاحب السعادة".

- شارك في المسلسل الشهير "رأفت الهجان" عام 1990، بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

- آخر مكالمة هاتفية أجراها في البرامج التليفزيونية كانت بتاريخ الأول من سبتمبر 2020، عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على التليفزيون المصري.

- وكانت آخر أعمال سمير الملا على شاشة التليفزيون مسلسل "صاحب السعادة" بطولة الزعيم عادل إمام عام 2014.