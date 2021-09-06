هاني لاشين ناعيًا سمير الملا: وداعا الفارس النبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى المخرج هاني لاشين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الفنان الدكتور سمير الملا الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 6 سبتمبر.

وكتب لاشين "وداعا الفارس النبيل، د.سمير الملا، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته".

كان نجل الدكتور سمير الملا، كشف موعد تشييع جثمان والده، وأوضح أن الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الراحل سمير الملا، هو طبيب شهير، عشق الفن، وشارك فيما يقرب من 50 عملا فنيا، بين الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية وكان يقوم بدور الطبيب في معظم أدواره، ومن المسلسلات التي اشترك بها "مبروك جالك ولد "عام١٩٧٨ و"دموع في عيون وقحة" عام ١٩٨٠ و"رأفت الهجان" عام١٩٩٠ و"الفرار من الحب".