بعد إصابته بكورونا.. الشاعر حسام سعيد يكشف تطورات حالته الصحية‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الشاعر الغنائي حسام سعيد أن حالته الصحية بدأت في التحسن بعد مرور الأسبوع الأول من إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن بعض الأعراض بدأت في التراجع.

حسام في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "فور شعوري بالأعراض والتأكد من الإصابة بالفيروس، خضعت منذ حوالي أسبوع للعزل المنزلي، وبدأت العلاج وفقا للبروتوكول، والحمد لله بدأت حالتي الصحية في التحسن".

وتابع: "الحمد لله التنفس بدأ في الإنتظام، ودرجة الحرارة كذلك انخفضت، واستعد خلال أيام للخروج من العزلة وإجراء المسحة الطبية للتأكد".

حسام غنى من كلماته نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم فضل شاكر "لسه الحالة ماتسرش"، وروبي "أنا لو زعلانة"، وتامر حسني "في جمال كده"، ولطيفة "مبكرهوش"، وغيرهم.