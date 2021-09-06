في ذكرى ميلادها.. تعرف على وصية رجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل اليوم محبو وجمهور الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إذ أنها ولدت 6 سبتمبر 1934.

رجاء الجداوي تجاوز عدد أعمالها على مدار مشوارها الفني 350 عملًا.

من أهم الأعمال التي شاركت بها رجاء الجداوي: "إشاعة حب"، "أحلام الفتى الطائر"، "الواد سيد الشغال"، "البيه البواب"، "الوحل"، "حنفي الأبهة"، "العائلة"، وغيرها من الأعمال.

وكشفت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي عن وصية والدتها في مداخلة هاتفية، وقالت أميرة لبرنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض على شاشة المحور: "كانت دايما في أيامها الأخيرة تقولي (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك أكتر من كده بكتير، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ماما، أنا خلاص، وأحلى شكوى يا أميرة لله، كل حاجة ارميها عند ربنا)".

وأضافت باكية: "أمي كانت حياتي، وافتقدت كل شيء في عدم وجود ماما".

ورحلت رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.