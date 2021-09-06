أشهر مدون على تيك توك يشارك الشيف بوراك استعراضاته والمشاهدات بالملايين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار المدون الشهير كنابي، ذي الأصول السينغالية، مطعم الشيف التركي بوراك، وقاما بتصوير مقاطع فيديو ساخرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المدون في الفيديو في مطعم الشيف بوراك بدبي، حيث قام بتقليد عدد من حركاته الشهيرة كتقطيع البصل وغيرها من الحركات.

ويحظى الشاب الأسمر البالغ من العمر 21 عاما بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ليصل عدد متابعيه لأكثر من 40 مليون.

ونال كنابي هذه الشهرة الواسعة في وقت قياسي كونه يتناول مواضيع مختلفة بطريقة ساخرة وخالية من التعقيد.