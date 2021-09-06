راغب علامة يتعرض لموقف محرج في حفل زفاف وهكذا تصرف!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرض الفنان اللبناني، راغب علامة، لموقف محرج أثناء إحيائه حفل زفاف في لبنان.

وأثناء أداء علامة أغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” انقطع التيار الكهربائي لمدة دقيقة، فما كان منه والحضور إلا أن واصلوا الغناء، وكأنه لم يحدث أي شيء يعكر احتفالهم، الذي استمر حتى الصباح.

وحرص راغب علامة، أمس الأحد، على مشاركة الموقف عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وأشاد بالشعب اللبناني الذي وصفه بـ”المحب للحياة”، وبأن زعماءه يحاولون كسره، بحسب قوله.

وكانت تقارير ذكرت مؤخرا أن راغب علامة حصل على الجنسية الإماراتية، لكنه لم يعلق على ذلك بالتأكيد أو النفي.

ويعتبر راغب علامة من أوائل الفنانين العرب الذين نالوا “الإقامة الذهبية” في إمارة دبي الخليجية.

وتعليقا على هذا قال في لقاء مع برنامج “إنسايدر بالعربي”، إنه أصبح مطمئنا على ولديه خالد ولؤي في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف: “أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي”.

وتابع: “ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل”.