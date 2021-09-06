وفاة مغنية شهيرة بعد صراع مع مرض سرطان الثدي

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أعلنت صحيفة ” ذا ميرور ” البريطانية عن وفاة المغنية البريطانية ” سارة هاردينغ ” عن عمر ناهز ال 39 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الثدي يوم أمس الأحد .
وكتبت والدة المغنية الراحلة في نعيها لإبنتها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : ” لقد شعرت بحزن عميق لأنني أشارككم اليوم خبر وفاة إبنتي الجميلة سارة .. يعرف الكثير منكم معركة سارة مع السرطان وأنها كافحت بقوة منذ تشخيصها حتى يومها الأخير ” .
وتابعت : “أود أن أشكر الجميع على دعمهم الكريم خلال العام الماضي لها .. كان ذلك يعني الكثير لسارة ومنحها قوة وراحة كبيرة لتعرف كم أنها محبوبة ” .
وكانت سارة قد كشفت في شهر أغسطس من العام الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي وأن المرض قد امتد لمناطق أخرى بجسدها .
يذكر أن المغنية سارة هاردينغ بدأت مشوارها الفني في عام 2002 بمشاركتها في برنامج ” بوب ستار: ذا رايفلز ” لاكتشاف الفرق الغنائية الرجالية والنسائية .. كما كانت إحدى عضوات فريق ” جيرلز الاود ” .
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