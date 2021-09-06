أول ظهور لـ أخت الفنانة مي عز الدين .. جمالها يخطف الأنظار – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء النجمة المصرية الشابة مي عز الدين التي ظهرت أختها “هبة” التي لا يعرفها الجمهور.

“هبة جبر” هي أخت الفنانة مي عز الدين غير الشقيقة حيث أن والد مي متزوج من والدة هبة، حيث أنهما تربيتا سوياً منذ أن كانتا طفلتين فى الصغر، كما أن مي عز الدين تعتبرها بمثابت اختها شقيقتها ليست مجرد إبنه زوج ولدتها فقط وتربطها بيها علاقه قويه جداً. وذلك ما تحرص الفنانة علي ذكره في لقاءاتها التلفزيونية.

من ناحية أخري، كشف المخرج المصري، إبراهيم فخر، حقيقة تعاونه مع النجمة المصرية مي عزالدين، في عمل تلفزيوني جديد، تخوض به النجمة الماراثون الرمضاني القــادم، بعد غياب عن المنافسة في الموسم الدرامي الأقوى على مدار العام.

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وانتشرت في الساعات الأخيرة، أخبار على مواقع صحفية مصرية، تفيد بعقد جلسة عمل جمعت بين المخرج فخر، والنجمة عزالدين؛ للاتفاق على عمل تلفزيوني يعيد مي للمشاركة في مسلسلات رمضان القادم، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التي رسمتها النجمة، ليسير عليها العمل.

ونفى فخر، ما تم تداوله عبر المواقع الصحفية جملة وتفصيلا، وقال إنه ”لم يجلس مع مي عزالدين، ولم يتفقا على أي عمل حتى الآن، بل لم تخرج، مي، من بيتها في الفترة الماضية تماما؛ بسبب انتشار فيروس كورونا“.

وأضاف فخر، أن ”مي، لم تقرر حتى الآن إن كانت ستشارك في الموسم الرمضاني القادم أم لا، كما أنه لم يتواصل معها ولا مع أحد من المنتجين، لعرض أي تعاون في الفترة المقبلة، خاصة وأن أغلب شركات الإنتاج لم تعلن عن الأعمال التي ستشارك بها في الماراثون الأكبر على مدار العام“.

وعن علاقته بمي عزالدين، قال: ”هي ممثلة مجتهدة، ويوجد بيننا توافق، لن يتكرر مع ممثل آخر، فطوال الوقت تكون أفكارنا واحدة، وأذواقنا واحدة؛ لذلك كل الأعمال التي تجمع بيننا تحقق نجاحا كبيرا“.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، قيامها ببطولة مسلسل “خيط حرير“، والذي عُرض نهاية العام 2020. مع عدد من النجوم والنجمات.

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