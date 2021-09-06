حقيقة اعتزال الفنانة ” صفية العمري ” الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أجرت الفنانة المصرية ” صفية العمري ” مقابلة مع موقع ” العربية.نت ” والتي كشفت من خلالها عن حقيقة ما يتردد حول اعتزالها للفن .

حيث أكدت صفية العمري على أنها لم تعتزل الفن ولكن يرجع سبب ابتعادها عن الساحة الفنية يرجع إلى عدم عرض الأدوار التي ترغب في تقديمها عليها أو تناسبها وتناسب تاريخها الفني .

وأضافت أن ما يعرض عليها تجده مكررا لما سبق وأن قدمته وهي تبحث عن ما يرضيها ويرضي الجمهور ولا يكون دون المستوى مشيرة إلى أنها لا تهتم بتقديم أعمالا لمجرد التواجد فقط على الساحة وشاشة التلفزيون .

فقالت : ” من المستحيل بعد ليالي الحلمية وأوبرا عايدة والأيام وكل هذه الأعمال التي ما زالت حتى الآن تعرض على شاشات التلفزيون رغم مرور سنوات طويلة عليها أن أشارك في أي عمل درامي ليس بالمستوى نفسه فأنا لست بعيدة بإرادتي ” .

وتابعت صفية العمري : ” منذ فترة طويلة وأنا غير مقتنعة بما يعرض علي ولا أريد أن أقدم أدوارا مكررة فكنت أبحث عن أدوار متنوعة فيها اكتشافات أخرى لشخصيتي لأنني لا أحب الشخصية النمطية وهو ما لم أجده في السنوات الأخيرة في تقديم أدوار مختلفة فيها إبداع ” .

وعن تفكيرها في الاعتزال قالت : ” لم أعتزل ولكني مبتعدة عن الأدوار التي لا تليق بي وبتاريخي .. اعتزال الفنان يكون له أسبابه ودوافعه وأنا ليس لدي أسباب تدفعني لاتخاذ قرار الاعتزال فما دام الفنان قلبه ينبض والشعلة التي بداخله ما زالت مشتعلة فلن يفكر في الاعتزال .. فالفنان لا يعتزل إلا إذا عُزل ” .