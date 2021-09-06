شاهد .. أحدث ظهور لإبنتي ” ميمي جمال ” التوأم وأحفادها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - تحل الفنانة ” ميمي جمال ” ضيفة في برنامج ” صاحبة السعادة ” مع الفنانة ” إسعاد يونس ” في حلقة مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر .
وطرحت قناة ” dmc ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البرومو الدعائي للحلقة والتي ظهرت به ميمي جمال وهي تتحدث عن مشوارها الفني .
وعلى الجانب الشخصي تحدثت الفنانة ميمي جمال عن حياتها مع زوجها الفنان الراحل ” حسن مصطفى ” وذكرياتها معه .. كما تشهد الحلقة تواجد إبنتيها التوأم ” نورا ونجلاء ” وأحفادها في أحدث ظهور لهم .
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